Доходность негосударственных пенсионных фондов превысила инфляцию

УрБК, Москва, 19.05.2023. В I квартале 2023 года все негосударственные пенсионные фонды показали положительную доходность. В большинстве случаев она превысила инфляцию, сообщается в Telegram-канале Банка России.



Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений достигла 2,7% (11,1% годовых), пенсионных резервов — 2,5% (10,2% годовых), инфляция — 1,7% (6,9% годовых).



В первую очередь доход НПФ связан с положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам.