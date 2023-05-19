Доходность негосударственных пенсионных фондов превысила инфляцию

В I квартале 2023 года все негосударственные пенсионные фонды показали положительную доходность. В большинстве случаев она превысила инфляцию, сообщается в Telegram-канале Банка России.
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений достигла 2,7% (11,1% годовых), пенсионных резервов — 2,5% (10,2% годовых), инфляция — 1,7% (6,9% годовых).
В первую очередь доход НПФ связан с положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам.
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