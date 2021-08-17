Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ в России составила 5,1%

УрБК, Москва, 18.04.2023. По итогам 2022 года средневзвешенная доходность пенсионных накоплений российских негосударственных фондов (НПФ) составила 5,1% (без учета выплат вознаграждений). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
Средневзвешенная доходность до выплаты вознаграждения достигла 5,4%. Итоговая медианная доходность фондов — 7,9% по пенсионным накоплениям, а по пенсионным резервам — 8,2%.
Регулятор также отметил, что средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ в IV квартале 2022 года составила 1,6% против 1,7% в предыдущем квартале. При этом по пенсионным резервам доходность поднялась с 1,5% до 2,6%.
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