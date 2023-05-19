Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,92 руб., евро — до 86,13 руб.

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.40 мск курс американской валюты составляет 79,92 руб., европейской — 86,13 руб. На момент закрытия торгов 18 мая курс доллара США составлял 80,22 руб., евро — 86,54 руб.

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