Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,16 руб., евро — до 87,64 руб.

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 79,16 руб., европейской — 87,64 руб. На момент закрытия торгов 3 мая курс доллара США составлял 79,20 руб., евро — 87,72 руб.

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