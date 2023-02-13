В Свердловской области в выходные потеплеет до +27 градусов

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области с 19 по 21 мая ожидается дневная температура в районе +27 градусов. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
Днем 19 мая температура воздуха составит +18-23 градуса. В основном без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. В ночь на субботу температура опустится до +3-8 градусов. Днем показатели вернутся к +20-25 градусам. Ветер будет неустойчивым, слабым, осадков не ожидается.
В ночь на 21 мая воздух остынет до +4-9 градусов, днем прогреется до +22-27 градусов. Ветер неустойчивый, слабый, преимущественно будет без осадков.
В Екатеринбурге днем 19 мая ожидается +18-20 градусов. Ночью на 20 мая — +6-8 градусов, днем — +22-24 градуса. Ночью на воскресенье — +7-9 градусов, днем — +24-26 градусов.
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