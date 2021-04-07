ММК представил цифровую платформу по управлению бизнесом в университете Сколтех

УрБК, Магнитогорск, 18.05.2023. В университете Сколтех 17 мая прошел демодень индустриального центра компетенций «Металлургия». Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представил современную цифровую платформу по управлению бизнес-процессами и документами АТАЧ.



Как сообщает пресс-служба предприятия, продукт, разработанный специалистами ММК-Информсервис, стал результатом многолетнего поиска качественного решения для управления документооборотом в Группе компаний.



«Наш продукт АТАЧ — это новый взгляд на документооборот, в основе которого удобство и высочайшая скорость работы. Система помогает организовать единое информационное пространство и экономить рабочее время сотрудников — оборот документов на ММК ускорился в 10 раз», — рассказал главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.



Система АТАЧ позволяет автоматизировать весь спектр задач по работе с любыми видами документов. По статистике, операции в системе занимают не более 200 миллисекунд, что повышает эффективность управления бизнесом, отметила директор по развитию цифровой платформы АТАЧ ООО «ММК-Информсервис» Дина Бахарева.



Преимущество платформы — успешная интеграция в IT-ландшафт любого предприятия, в том числе с системами ERP. АТАЧ легко адаптируется под бизнес-процессы компании с помощью гибкого конфигурирования элементов и логики системы. Система уже используется в 49 обществах Группы ММК, а также показывает высокую эффективность на предприятиях «Бобровский кварцит» и «Красцветмет», СО РАН Институт ядерной физики и др.



Помимо ММК, свои проекты на демодне презентовали и другие промышленные компании. Так, анонсировано создание реестра российских IT-проектов в металлургии с оценками от компаний, внедрявших конкретное ПО. По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максима Паршина, мероприятие открывает серию встреч, задача которых — показать реализацию проектов по импортозамещению в каждой из отраслей.