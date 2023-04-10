В России за четыре месяца на 7,6% увеличился объем продаж шампанского

УрБК, Москва, 18.05.2023. В России за январь-апрель до 5,972 млн дал (плюс 7,6%) вырос объем розничных продаж шампанского от года к году. В то же время до 24,2 млн дал (минус 0,2%) упали продажи водки, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
По данным ведомства, до 70,99 млн дал (плюс 3%) вырос общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Также увеличились до 5,58 млн дал (плюс 17,3%) продажи слабоалкогольной продукции,
Показал рост до 17,41 млн дал (плюс 3,2%) оборот продаж виноградных вин и до 420,2 тыс. дал (плюс 149,4%) ликерных вин.
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