Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 18.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 мая 2023 года. Курс доллара США вырос на 78,44 коп., до 80,76 руб., евро — на 41,30 коп., до 87,57 руб.