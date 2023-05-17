Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 18.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 мая 2023 года. Курс доллара США вырос на 78,44 коп., до 80,76 руб., евро — на 41,30 коп., до 87,57 руб.
УрБК, Москва, 17.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2023 года. Курс долл. США ...16.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 90 коп., евро — на 1 руб. 84 коп.
УрБК, Москва, 16.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2023 года. Курс долл. США ...07.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,73 руб., евро — на 2,16 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2023 года. Курс долл. ...10.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.
УрБК, Москва, 10.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2023 года. Курс долл. ...31.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 25 коп., евро — на 37 коп.
УрБК, Москва, 31.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 января 2023 года. Курс долл. ...