В Екатеринбурге в креативном пространстве «Домна» проходят мероприятия форума «Финмаркет»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге 17 мая проходит второй день всероссийского мультиформатного финансового форума «Финмаркет». Мероприятия организованы на площадке креативного пространства «Домна», сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).



«Сегодня говорим о финансовых сервисах для бизнеса, слушаем ликбез о расчетах от эксперта Банка России, обсуждаем лизинг и другие инструменты. Видим большой интерес к теме грантов на старт и развитие бизнеса: секция собрала полный зал. Предприниматели готовы к развитию и использованию возможностей текущего времени. Это внушает оптимизм», — прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев.



Также на форуме работает мобильная студия прямых эфиров с экспертами. Темы отличаются от тех, что представлены в основной программе. В их числе — гранты для наукоемких компаний, будущее финансовых продуктов, криптовалюты и другое. Вопросы предпринимателей принимаются в Telegram-канале форума. Блиц-интервью размещены в социальных сетях СОФПП и на сайте студии SofpLive.



Добавим, что на «Финмаркет» зарегистрировалось более 2,5 тыс. человек из 60 регионов России.