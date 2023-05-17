В Екатеринбурге в креативном пространстве «Домна» проходят мероприятия форума «Финмаркет»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге 17 мая проходит второй день всероссийского мультиформатного финансового форума «Финмаркет». Мероприятия организованы на площадке креативного пространства «Домна», сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
«Сегодня говорим о финансовых сервисах для бизнеса, слушаем ликбез о расчетах от эксперта Банка России, обсуждаем лизинг и другие инструменты. Видим большой интерес к теме грантов на старт и развитие бизнеса: секция собрала полный зал. Предприниматели готовы к развитию и использованию возможностей текущего времени. Это внушает оптимизм», — прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев.
Также на форуме работает мобильная студия прямых эфиров с экспертами. Темы отличаются от тех, что представлены в основной программе. В их числе — гранты для наукоемких компаний, будущее финансовых продуктов, криптовалюты и другое. Вопросы предпринимателей принимаются в Telegram-канале форума. Блиц-интервью размещены в социальных сетях СОФПП и на сайте студии SofpLive.
Добавим, что на «Финмаркет» зарегистрировалось более 2,5 тыс. человек из 60 регионов России.
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Более 2,5 тыс. человек зарегистрировались на всероссийский мультиформатный финансовый ...13.04.2023 В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет экономический форум «ФИНМАРКЕТ-2023»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет всероссийский экономический форум ...15.03.2023 СОФПП помог бизнесу получить 14 млрд рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. За 2022 год Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог ...16.02.2023 Самозанятые екатеринбуржцы смогут бесплатно принять участие в ярмарке уральских производителей с 25 по 26 марта в креативном кластере «Домна»
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в стенах креативного кластера «Домна» 25 и 26 марта пройдет ярмарка ...21.02.2022 Проект «Домна» запустил краудфандинговый сбор на создание креативного пространства в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. В Свердловской области объявлен краудфандинговый сбор средств на создание креативного ...