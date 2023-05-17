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17.05.2023

«Атомстройкомплекс» провел в своем ЖК показ мод уральского бренда одежды

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. «Атомстройкомплекс» и продакшн-студия TWINBRTHRS организовали показ новой коллекции бренда «два ноль» в вестибюле комплекса апартаментов «Свобода Residence» на Шейнкмана, 60. «Два ноль» — это апсайкл-бренд, то есть занимающийся созданием новой одежды на основе уже существующих вещей.

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» рассказали, что мероприятие называется «Выход из лифта». Его основой стал образ человека в лифте как «человека в футляре». Когда он покидает кабину, где все понятно и под контролем, он попадает в хаос реальной жизни, но обретает свободу.

Коллекция состоит из худи, перешитых из винтажных толстовок и обрезков ткани, широких брюк из плотной джинсы и вельвета с элементами клетчатых рубашек, а также жилетов на магнитных застежках и сумок.

«Атомстройкомплекс» провел в своем ЖК показ мод уральского бренда одежды

Организаторы показа — основатели бренда «два ноль» Никита Литвиненко (Шувакиш) и Михаил Ломовцев (дизайнер и музыкант Low103), также написавший для перформанса музыку. Куратором перформанса выступила Анна Решеткина.

«Свобода — это умение принять неопределенность, способность выйти из внутренних рамок и освободиться от тисков собственных ожиданий от мира. В этом состоял ключевой смысл показа», — прокомментировала она.

«Атомстройкомплекс» провел в своем ЖК показ мод уральского бренда одежды

Интерьеры вестибюля дома, ставшие площадкой для показа, были разработаны нью-йоркским архитектурным бюро Crosby Studios во главе с дизайнером Гарри Нуриевым.

Гостями мероприятия стали друзья бренда, жильцы дома, а также участники флешмоба, в рамках которого необходимо было набрать в любом лифте определенную последовательность чисел и выложить видео об этом в социальную сеть. Пригласительными служили советские перфокарты, дополненные строчкой с датой и временем перформанса.

Мероприятие поддержали Татьяна Заводовская («Мы есть»), основатели бара «Самоцвет» Вячеслав Душин и Александр Елсаков, владельцы бистро «Неизвестный» Дмитрий и Татьяна Хомутовы, фотограф и владелец фотостудии fashion one Роман Митченко, Анжелика Кечкина (Karo design), дизайнеры Юрий Помелов, Дмитрий Заложных (Urals), Дмитрий Кочубей (Rice wear), рэпер Travma, группа «Два Обреза» и другие музыканты, диджеи, работники фэшн-индустрии, тусовщики.

Посмотреть коллекцию одежды можно в пространстве «Маркет Арка», в ТЦ «Сила Воли».

Фото: Алексей Пономарчук

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