«Атомстройкомплекс» провел в своем ЖК показ мод уральского бренда одежды

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. «Атомстройкомплекс» и продакшн-студия TWINBRTHRS организовали показ новой коллекции бренда «два ноль» в вестибюле комплекса апартаментов «Свобода Residence» на Шейнкмана, 60. «Два ноль» — это апсайкл-бренд, то есть занимающийся созданием новой одежды на основе уже существующих вещей.
В пресс-службе «Атомстройкомплекса» рассказали, что мероприятие называется «Выход из лифта». Его основой стал образ человека в лифте как «человека в футляре». Когда он покидает кабину, где все понятно и под контролем, он попадает в хаос реальной жизни, но обретает свободу.
Коллекция состоит из худи, перешитых из винтажных толстовок и обрезков ткани, широких брюк из плотной джинсы и вельвета с элементами клетчатых рубашек, а также жилетов на магнитных застежках и сумок.
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