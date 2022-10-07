УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге завершился капитальный ремонт школы № 24 на Шарташе. Образовательное учреждение примет 350 учащихся 1 сентября. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.
Помимо этого, 17 мая началось строительство школы на 1,5 тыс. мест в квартале улиц Советская — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера. Работы идут в рамках концессионного соглашения.
«Проект очень интересный. Помимо комфорта и широких образовательных возможностей, он привлекателен и с точки зрения архитектуры. Здание разнообразит облик микрорайона, станет его украшением, прививая ученикам школы хороший вкус. По планам, в сентябре 2025 года она примет первых учеников», — отметил А. Орлов.
Фото из Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова
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