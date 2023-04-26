Официальный курс доллара США вырос на 87 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 17.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 87,94 коп., до 79,97 руб., евро — на 1,07 руб., до 87,16 руб.