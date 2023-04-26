УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США вырос на 87 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 17.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 87,94 коп., до 79,97 руб., евро — на 1,07 руб., до 87,16 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:21 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 90 коп., евро — на 1 руб. 84 коп.

УрБК, Москва, 16.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2023 года. Курс долл. США ...

26.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 26.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2023 года. Курс долл. ...

17.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2023 года. Курс долл. ...

02.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 58 коп.

УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. ...

15.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 66 коп.

УрБК, Москва, 15.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2023 года. Курс долл. ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (332)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18