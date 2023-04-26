Официальный курс доллара США вырос на 87 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 17.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2023 года. Курс долл. США вырос на 87,94 коп., до 79,97 руб., евро — на 1,07 руб., до 87,16 руб.
УрБК, Москва, 16.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2023 года. Курс долл. США ...26.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 26.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2023 года. Курс долл. ...17.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2023 года. Курс долл. ...02.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. ...15.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 66 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2023 года. Курс долл. ...