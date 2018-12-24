Застройщик Академического района Екатеринбурга подвел итоги фотоконкурса «Первомай в объективе»

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Компания АО СЗ «РСГ-Академическое», которая является застройщиком Академического района Екатеринбурга, подвела итоги фотоконкурса «Первомай в объективе», который проходил с 24 апреля по 2 мая. Всего екатеринбуржцы прислали около 100 различных фоторабот.
Как сообщает пресс-служба застройщика, задачей конкурса стало продвижение основных ценностей Академического района: добрососедство, спортивный дух и семья.
«Фотоконкурс еще раз показал какие активные и спортивные люди живут в Академическом районе. Половина заявок на конкурс касалась номинации «Физкульт-привет». Жители прислали фотографии с воркаут-площадок, баскетбольных площадок, велосипедных дорожек», — отметили в пресс-службе компании.
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2018. В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга начал работу ледовый ...17.08.2015 Группа «Открытие» поддержала проведение фотоконкурса «Наш Екатеринбург»
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2015. В Екатеринбурге к к 292-летию города прошел фотоконкурс «Наш Екатеринбург». Подведение ...23.10.2013 Школа, проекты застройки квартала и гостиничного комплекса в Академическом стали призерами архитектурного конкурса
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2013. Района Академический в Екатеринбурге стал призером трех наминаций архитектурного ...21.11.2012 Подведены итоги фотоконкурса «Екатеринбург — это мой город!»
Вчера в интерьерном центре Architector прошло награждение победителей первого официального городского фотоконкурса ...02.08.2010 Компания «МОТИВ» подвела итоги фотоконкурса «Привет из Роуминга НОН-СТОП»
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2010. Компания «МОТИВ» подвела итоги фотоконкурса «Привет из Роуминга НОН-СТОП». Напомним, в ...