Застройщик Академического района Екатеринбурга подвел итоги фотоконкурса «Первомай в объективе»

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Компания АО СЗ «РСГ-Академическое», которая является застройщиком Академического района Екатеринбурга, подвела итоги фотоконкурса «Первомай в объективе», который проходил с 24 апреля по 2 мая. Всего екатеринбуржцы прислали около 100 различных фоторабот.



Как сообщает пресс-служба застройщика, задачей конкурса стало продвижение основных ценностей Академического района: добрососедство, спортивный дух и семья.



«Фотоконкурс еще раз показал какие активные и спортивные люди живут в Академическом районе. Половина заявок на конкурс касалась номинации «Физкульт-привет». Жители прислали фотографии с воркаут-площадок, баскетбольных площадок, велосипедных дорожек», — отметили в пресс-службе компании.





Работа Евгения Костылева «Моя семья»

Первое место в номинации «Физкульт-привет» заняла фотография Анастасии Корепановой «Зачетное веселье в школе № 123». В номинации «Моя 7я» победила фотография бегущей семьи с коляской в Преображенском парке от Евгения Костылева. Также отмечены работы, где семьи сфотографировались с символами района: памятником семье и памятником медвежонку.Большинство работ, присланных на конкурс в номинации «Первомай в семье встречай», касалось проводимых субботников в районе. Это традиционное мероприятие, в которое каждый год вовлечены сотни жителей. Фотографии с маленькими жителями района, участвующими в субботнике или гуляющими по аллеям, оказались победителями в этой номинации. «Вместе с папой делаем Академический красивым» — название работы-победителя фотоконкурса в этой номинации (автор — Татьяна Бенещук).Победители конкурса получили три электросамоката, детские самокаты и 3D-ручки, а также сувениры от девелопера.