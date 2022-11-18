Большинство крупных российских банков ввели комиссию за переводы самому себе

УрБК, Москва, 16.05.2023. Большинство крупных российских банков ввели комиссию за переводы самому себе из другого банка. Она составляет 1-2%, сообщает газета «Известия».



Комиссия есть уже в 15 крупных кредитных организациях. Но источник издания утверждает, что подобные нововведения есть в 25 банках.



Например, с 1 мая комиссия за переводы себе появилась у ВТБ. Причем клиенты на форуме banki.ru говорят, что узнали об этом уже по факту. В самом банке говорят, что ввели сбор одними из последних, он составляет 1,25% от суммы перевода, но минимум — 30 руб.



Росбанк ввел комиссию в феврале — 1,75% от суммы, минимум — 49 руб. В «Открытии» с марта действует платеж в 1,5%.



На сайтах «Газпромбанка» и «Русского стандарта» говорится о комиссии в 2% с минимальным платежом в 30 и 50 руб. соответственно. «Хоум кредит» позволяет бесплатно переводить до 50 тыс. руб. в месяц, а затем операция будет стоить 1,99%, или минимум 199 руб.