В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,8 резюме

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года на одну вакансию в среднем приходилось 2,8 резюме. Годом ранее этот показатель составлял 4,6, что говорит о снижении конкуренции на рынке труда, сообщается в исследовании hh.ru.
В докладе отмечается, что за год число активных вакансий выросло на 68%, а резюме — на 2%.
Средняя предлагаемая соискателям зарплата сейчас составляет 59 тыс. 406 руб., средняя ожидаемая — 50 тыс. 187 руб.
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