УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
15.05.2023

Ввод жилья на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 20,7%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В январе-апреле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 027,2 тыс. кв. м. жилья. Это на 20,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 649,8 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 20% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.04.2023 Ввод жилья в Свердловской области в январе-марте вырос на 11,9%

В январе-марте 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 812,8 тыс. кв. м. жилья. Это на 11,9% больше показателя ...

14.04.2023 Ввод жилья в Свердловской области в январе-марте вырос на 11,9%

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В январе-марте 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 812,8 тыс. кв. м. жилья. ...

14.03.2023 Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале вырос на 14,3%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В январе-феврале 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 499,7 тыс. кв. м. ...

15.02.2023 Ввод жилья в Свердловской области в январе вырос на 41,6%

В январе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 272,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 41,6% больше показателя ...

15.02.2023 Ввод жилья в Свердловской области в январе вырос на 41,6%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В январе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 272,1 тыс. кв. м. жилья. Это ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (332)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18