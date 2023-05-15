В УрФО с начала года ввезли импортные безалкогольные напитки на 660 тыс. долл. США

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Уральский федеральный округ (УрФО) за четыре месяца 2023 года ввезли 1 тыс. 270 т импортных безалкогольных напитков. Общая стоимость продукции составила 660 тыс. долл. США.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, чаще всего соки, сокосодержащие напитки, растительные напитки, минеральные и газированные воды и другую безалкогольную продукцию поставляли из Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Абхазии.



Напомним, что с 15 мая 2023 года в России в тестовом режиме начнется маркировка соков, компотов и морсов. Предполагается, что данная мера позволит улучшить контроль за производством и оборотом безалкогольной продукции.