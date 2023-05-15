В УрФО с начала года ввезли импортные безалкогольные напитки на 660 тыс. долл. США

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Уральский федеральный округ (УрФО) за четыре месяца 2023 года ввезли 1 тыс. 270 т импортных безалкогольных напитков. Общая стоимость продукции составила 660 тыс. долл. США.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, чаще всего соки, сокосодержащие напитки, растительные напитки, минеральные и газированные воды и другую безалкогольную продукцию поставляли из Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Абхазии.
Напомним, что с 15 мая 2023 года в России в тестовом режиме начнется маркировка соков, компотов и морсов. Предполагается, что данная мера позволит улучшить контроль за производством и оборотом безалкогольной продукции.
УрБК, Москва, 16.11.2022. Совет Федерации одобрил закон, по которому с 1 июля 2023 года вводится акциз на ...09.11.2022 В России перенесли введение акциза на сладкие напитки на июль 2023 года
УрБК, Москва, 09.11.2022. Комитет Госдумы по бюджету принял поправки в Налоговый кодекс, предполагающие перенос срока ...17.10.2022 В России газировка может подорожать минимум на 7% с 2023 года
УрБК, Москва, 17.10.2022. В России с 2023 года могут ввести акциз для сладкой газировки. Из-за этого подобные напитки ...10.01.2022 На Урал перед Новым годом ввезли 54 млн импортных игрушек для детей
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. В канун Нового года на Урал ввезли 54 млн импортных игрушек для детей, сообщает ...01.04.2019 В России налог на сахаросодержащие напитки могут повысить в два раза
УрБК, Москва, 01.04.2019. В России планируют исключить часть сахаросодержащих напитков из перечня товаров, на которые ...