УБРиР увеличил ставки по вкладу «Правильный выбор» на 0,25 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладу «Правильный выбор» на 0,25 п. п. при сроке от 180 до 390 дней. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



Если вклад открывается на 180 дней, то доход по нему составит 8,65% годовых. Максимальную доходность в 9,14% можно получить при сроке 390 дней, если оплачивать покупки картами УБРиР и подключить опцию «Больше плюсов». Благодаря ей повышается кешбэк за покупки по картам и максимальный доход по сберегательным продуктам. Клиенты УБРиР стали чаще ее подключать: за год доля вкладчиков с опцией выросла с 57% до 78%.



Добавим, что УБРиР улучшил условия и по комплексным продуктам со страхованием жизни. «Вклад в будущее», «Инвестиционный» теперь можно открыть на срок 90 дней. До этого было только на 210 и 390 дней. Ставка по продуктам составляет 9,5% и 9,4% годовых соответственно.