Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 по 10 мая не изменились и составили 61,22 руб. за литр.
Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,03%, до 46,79 руб. Бензин АИ-95 реализуется по той же цене — 50,41 руб.
Стоимость дизельного топлива за указанный период не изменилась и составила 59,37 руб.
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