Двух жителей Березовского будут судить за незаконную вырубку леса с ущербом в 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Шестерых жителей Сысертского района осудили за незаконную вырубку леса с ущербом более ...

Жителей Сысерти признали виновными в незаконной вырубке леса с ущербом более 80 млн рублей

В Свердловской области пять человек предстанут перед судом за незаконную вырубку леса на 9,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. В Шалинский районный суд направлено уголовное дело в отношении пяти человек, обвиняемых ...