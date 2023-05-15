Двух жителей Березовского будут судить за незаконную вырубку леса с ущербом в 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Березовский по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Их обвиняют в вырубке 1,1 тыс. деревьев лиственных и хвойных пород с ущербом в 1,9 млн руб.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, жители Березовского, не имея необходимых разрешительных документов, привлекали для кражи древесины четырех работников, которые не знали о незаконном характере вырубки.
Уголовное дело было направлено в Верхнепышминский городской суд для рассмотрения по существу.
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