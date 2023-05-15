В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» за неделю открылись четыре новых магазина

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В екатеринбургском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Гринвич» за последнюю неделю открылись четыре новых магазина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ТРЦ.







В прошедшие выходные в «Гринвиче» открылся магазин известного шеф-повара Константина Ивлева — Ivlev Chef Home by kitchen. Здесь можно найти посуду, кухонную утварь и мелкий домашний декор.







Ранее в торговом центре запустили магазин одежды Love Republic. Он находится на первом уровне возле бренда Zarina. Также в «Гринвиче» появился парфюмерный дом Emmi и бренд одежды ECRU.



Фото из Telegram-канала ТРЦ «Гринвич»