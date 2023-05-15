В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» за неделю открылись четыре новых магазина

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В екатеринбургском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Гринвич» за последнюю неделю открылись четыре новых магазина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ТРЦ.
В прошедшие выходные в «Гринвиче» открылся магазин известного шеф-повара Константина Ивлева — Ivlev Chef Home by kitchen. Здесь можно найти посуду, кухонную утварь и мелкий домашний декор.
Ранее в торговом центре запустили магазин одежды Love Republic. Он находится на первом уровне возле бренда Zarina. Также в «Гринвиче» появился парфюмерный дом Emmi и бренд одежды ECRU.
Фото из Telegram-канала ТРЦ «Гринвич»
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