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Вчера, 17:21

После вмешательства челябинского УФАС ювелирная компания Sunlight оплатила штраф в 300 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 12.05.2023. Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области установили, что в рекламе ООО «Солнечный свет», которому принадлежит торговая марка Sunlight, содержалась недостоверная информация об акциях магазинов. В связи с этим компания была оштрафована на 300 тыс. руб.

Как сообщают в пресс-службе челябинского УФАС, рекламные сообщения с недостоверной информацией распространялись в поисковой системе Google со словами, что ювелирная сеть «более 20 лет на рынке». Однако специалисты антимонопольной службы установили, что ООО «Солнечный Свет» зарегистрировано только в 2016 году.

Таким образом, ООО «Солнечный свет» нарушило закон о рекламе. Распространение указанной рекламы прекращено.

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