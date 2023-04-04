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Специалисты «Россети» — МЭС Урала создали памятку по безопасности для парашютистов вблизи электросетей

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обращает особое внимание граждан на строгий запрет нахождения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) любых летательных аппаратов, в том числе воздушных змеев. Смертельно опасно приближение (нарушение воздушного промежутка) к проводам ЛЭП любых летательных средств: планеры, дельтапланы, парашюты, парапланы, скайты и т. п.

Как сообщает пресс-служба компании, при приземлении с парашютом нужно постараться уйти от ЛЭП даже в том случае, если придется садиться в лесу или на крыше, а также приземляться по ветру. ЛЭП могут мгновенно убить током или обеспечить обширные ожоги.

Если приземления с парашютом на ЛЭП избежать не удалось, тогда необходимо развернуться против ветра, чтобы уменьшить горизонтальную скорость. Затем нужно втянуть стропы управления до половины (при этом движение станет максимально близко к вертикальному), быстро освободить руки, выбросить все предметы на землю, собрать ноги вместе. Ступни должны быть повернуты поперек провода.

Также, если парашютист повис на проводах, рекомендуется: если до земли около полутора метров и внизу нет ничего опасного (например, порванных проводов), то можно отцепить парашют, чтобы как можно быстрее покинуть опасную зону. При этом нужно не пытаться сдергивать купол с проводов, иначе это приведет к смерти. Еще один вариант — неподвижно ожидать квалифицированную помощь, так как любое движение может привести к появлению электрического контакта. Нельзя ни к чему прикасаться, что может иметь контакт с землей и заземленными конструкциями. Также запрещено прикасаться к парашютисту и парашюту до отключения электричества.

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