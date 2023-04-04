УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:01

Сроки перекрытия автодороги Пермь — Екатеринбург сдвинулись на 17 мая

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Перекрытие автодороги Пермь — Екатеринбург с 316 км по 317 км в местах проведения дорожных работ переносится на 17 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

«Госавтоинспекция информирует автомобилистов о переносе перекрытия автодороги «Пермь — Екатеринбург» с 316 км по 317 км в местах проведения дорожных работ предварительно на 17 мая и до их окончания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 мая сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции при обследовании мест производства ремонтных работ выявили недостатки: радиус разворота не позволяет осуществлять маневр на достаточной скорости.

На место дорожных работ был приглашен представитель ФКУ «Уралуправтодор», с которым проведены совместные исследования.

Подрядчик, который осуществляет строительные работы на этом участке, должен будет устранить выявленные недостатки до 17 мая.

Уточняется, что ранее планировалось ограничение движения на этом участке с 11 мая.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.04.2023 В Челябинской области 6 апреля будет введено ограничение на трассе М-5 «Урал» в связи с проведением буровзрывных работ

УрБК, Челябинск, 04.04.2023. В Челябинской области будет введено ограничение на федеральной автодороге М-5 «Урал» в ...

12.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предупредил об изменении схемы движения на ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. С 12 августа на развязке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с Челябинским ...

06.05.2019 На участках трассы Пермь — Екатеринбург из-за ремонтных работ введено ограничение движения

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. С 6 мая по 1 августа на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург будут проводиться работы по ...

29.09.2017 Свердловская Госавтоинспекция выдала около 300 предписаний за нарушения в местах ремонта дорог

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Управлением ГИБДД по Свердловской области выдано около 300 предписаний за нарушения в ...

12.11.2015 Суд расторг госконтракт на строительство трассы «Пермь — Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2015. Арбитражный суд Свердловской области расторг госконтракт на ремонт второй очереди ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (240)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18