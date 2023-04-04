Сроки перекрытия автодороги Пермь — Екатеринбург сдвинулись на 17 мая

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Перекрытие автодороги Пермь — Екатеринбург с 316 км по 317 км в местах проведения дорожных работ переносится на 17 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.
«Госавтоинспекция информирует автомобилистов о переносе перекрытия автодороги «Пермь — Екатеринбург» с 316 км по 317 км в местах проведения дорожных работ предварительно на 17 мая и до их окончания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 мая сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции при обследовании мест производства ремонтных работ выявили недостатки: радиус разворота не позволяет осуществлять маневр на достаточной скорости.
На место дорожных работ был приглашен представитель ФКУ «Уралуправтодор», с которым проведены совместные исследования.
Подрядчик, который осуществляет строительные работы на этом участке, должен будет устранить выявленные недостатки до 17 мая.
Уточняется, что ранее планировалось ограничение движения на этом участке с 11 мая.
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