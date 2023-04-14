Курс доллара США с начала торгов вырос на 0,87%

УрБК, Москва, 11.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,72 руб., евро — 83,74 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,87%, европейской — на 0,22%.

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