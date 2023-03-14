В Свердловской области опробуют новый способ расчета цены контракта на строительство бюджетных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Свердловская область оказалась в числе пилотных регионов России, где протестируют новый метод расчета цены контракта на строительство бюджетных учреждений — школ, детских садов, спорткомплексов и так далее. Об этом сообщает СРО «Уральское объединение строителей».



Новая методика называется ресурсно-индексный метод (РИМ). По нему объекты будут оцениваться на основе рыночной стоимости стройматериалов и услуг рабочих.



«Во-первых, мы выступаем за качественную работу подрядчиков, а новый способ расчета стоимости контракта — отличная антидемпинговая мера, которая не позволит недобросовестным исполнителям снижать цену контракта ниже рыночной. Во-вторых, РИМ даст возможность честным подрядчикам заработать больше. Так, нам в ходе первого беглого анализа уже удалось понять, что заработная плата рабочих может быть выше на 7%. А в других регионах-пилотах уже удалось увеличить стоимость строительства на 3-5%», — прокомментировал заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.



Организация намерена помогать свердловскому минстрою наполнять базу данных реальными ценами на стройматериалы. К январю 2024 года на основе отчетности по зарплатам сотрудников объединение соберет данные о действительной стоимости оплаты труда.