Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу новые троллейбусы за 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Губернатор Свердловской области передал Екатеринбургу партию новых белорусских троллейбусов, которые были приобретены к 300-летию уральской столицы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
На приобретение общественного транспорта привлекалось более 1,5 млрд руб., из которых 1 млрд — из федерального бюджета.
У всех троллейбусов есть система удлиненного автономного хода, позволяющая использовать этот транспорт в районах Екатеринбурга, где нет контактной сети. То есть новый транспорт сможет обслуживать самые перспективные с точки зрения роста пассажиропотока городские маршруты.
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