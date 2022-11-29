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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу новые троллейбусы за 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Губернатор Свердловской области передал Екатеринбургу партию новых белорусских троллейбусов, которые были приобретены к 300-летию уральской столицы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу новые троллейбусы за 1,5 млрд рублей

На приобретение общественного транспорта привлекалось более 1,5 млрд руб., из которых 1 млрд — из федерального бюджета.

У всех троллейбусов есть система удлиненного автономного хода, позволяющая использовать этот транспорт в районах Екатеринбурга, где нет контактной сети. То есть новый транспорт сможет обслуживать самые перспективные с точки зрения роста пассажиропотока городские маршруты.

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