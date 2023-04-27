В России за апрель был выдан рекордный объем автокредитов

УрБК, Москва, 11.05.2023. За апрель 2023 года объем выданных в России автокредитов составил 109,5 млрд руб. — это рекордный результат за последние 10 лет. Также максимальной отметки достиг средний размер займа — 1,42 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Но в количественном выражении выдача автокредитов отстает от показателей досанкционного периода. Если в апреле 2023 года было выдано 77 тыс. займов, то в апреле 2021 года — 92 тыс.



Эксперты отмечают, что адаптация авторынка к новым условиям и формирование новых логистических цепочек также положительно сказываются на кредитовании. Вдобавок у населения тоже снижается уровень неопределенности и уменьшаются опасения в отношении крупных покупок.



Участники рынка предполагают, что в оптимистичном сценарии рынок автокредитования может вернуться к показателям 2021 года. Но только в рублевом выражении. Но если в отношении дружественных стран ужесточится контроль за соблюдением санкций, что приведет к осложнению параллельного импорта, то ситуация может только ухудшиться.