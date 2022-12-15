В 2023 году на национальную платформу «ГосТех» перейдут информационные системы 24 российских органов власти

УрБК, Москва, 10.05.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную созданию и развитию национальной платформы «ГосТех». Было решено, что в течение 2023 года на нее перейдут 24 федеральных органа власти. Регионы начнут подключаться к ней в 2024 году, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



Предполагается, что создание национальной цифровой платформы поможет обеспечить независимость российского государственного сектора информационных технологий. В итоге вырастет и технологический суверенитет страны.



В проекте «ГосТех» применяются только отечественные программные продукты. Первым сервисом, который заработает на платформе, станет «Федеральное имущество онлайн». Пользователи смогут подавать заявления на выкуп и аренду земельных участков, заключать сделки, вести взаиморасчеты в электронном виде.



Также разработки для Фонда социального страхования на базе «ГосТеха» дадут гражданам доступ к цифровым полисам ОМС. В ближайшее время на цифровую платформу перейдут еще 150 информационных госсистем.