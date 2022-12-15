УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

В 2023 году на национальную платформу «ГосТех» перейдут информационные системы 24 российских органов власти

УрБК, Москва, 10.05.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную созданию и развитию национальной платформы «ГосТех». Было решено, что в течение 2023 года на нее перейдут 24 федеральных органа власти. Регионы начнут подключаться к ней в 2024 году, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Предполагается, что создание национальной цифровой платформы поможет обеспечить независимость российского государственного сектора информационных технологий. В итоге вырастет и технологический суверенитет страны.

В проекте «ГосТех» применяются только отечественные программные продукты. Первым сервисом, который заработает на платформе, станет «Федеральное имущество онлайн». Пользователи смогут подавать заявления на выкуп и аренду земельных участков, заключать сделки, вести взаиморасчеты в электронном виде.

Также разработки для Фонда социального страхования на базе «ГосТеха» дадут гражданам доступ к цифровым полисам ОМС. В ближайшее время на цифровую платформу перейдут еще 150 информационных госсистем.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.12.2022 Председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ назначен Сергей Чирков

УрБК, Москва, 15.12.2022. Глава правительства РФ назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального ...

27.04.2022 Минэкономразвития РФ ожидает в 2022 году инфляцию выше 20%

В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году он вырастет на 1,3% и на ...

27.04.2022 Минэкономразвития РФ ожидает в 2022 году инфляцию выше 20%

УрБК, Москва, 27.04.2022. В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году ...

26.04.2022 В России с 1 января 2023 года начнет работу единый Фонд пенсионного и социального страхования

В России с 1 января 2023 года появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. Объединение функций ПФР и ФСС ...

26.04.2022 В России с 1 января 2023 года начнет работу единый Фонд пенсионного и социального страхования

УрБК, Москва, 26.04.2022. В России с 1 января 2023 года появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы
Архив новостей
Май 2023 (204)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18