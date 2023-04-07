Жителям Екатеринбурга разрешат самостоятельно высаживать растительность при согласовании с властями

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Жители Екатеринбурга смогут самостоятельно высаживать деревья, цветы, кустарники и разбивать газоны на землях общего пользования, если это согласовано с комитетом благоустройства администрации города. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Алексей Орлов.



Однако уточняется, что сажать деревья можно будет лишь при соблюдении ряда требований, касающихся почвы, времени посадки, благоустройства территории. После высадки саженца гражданин должен будет ухаживать за ними в течение года.



Добавим, что документ касается посадки растительности на землях общего пользования. Решение о посадках во дворах принимают собственники жилья.