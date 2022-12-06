УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:01

В России отменен запрет на авиаперелеты в Грузию

УрБК, Москва, 10.05.2023. Президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии — им будет достаточно только паспорта. Исключение — случаи, когда иностранец приезжает с целью трудоустройства или на срок более 90 дней.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.12.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете

УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...

09.03.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков

УрБК, Москва, 09.03.2022. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене налога на добавленную стоимость ...

08.07.2021 Президент РФ Владимир Путин снял запреты на чартерные полеты в Египет

УрБК, Москва, 08.07.2021. Президент РФ Владимир Путин отменил указ о запрете пассажирских авиаперевозок в Египет. ...

08.07.2019 Вступил в силу запрет на авиасообщение между Россией и Грузией

УрБК, Москва, 08.07.2019. В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией, сообщает «Интерфакс». Напомним, ...

23.07.2014 Владимир Путин подписал указ о создании игорных зон в Крыму и Сочи

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании игорных зон в республике Крым и Краснодарском крае. Об этом ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы
Архив новостей
Май 2023 (204)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18