В России отменен запрет на авиаперелеты в Грузию

УрБК, Москва, 10.05.2023. Президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



Помимо этого, с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии — им будет достаточно только паспорта. Исключение — случаи, когда иностранец приезжает с целью трудоустройства или на срок более 90 дней.