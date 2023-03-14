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Вчера, 12:03

После вмешательства таможенников с предпринимателя из Екатеринбурга взыскали более 600 тыс. рублей недоплаченных таможенных платежей

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Сотрудники Уральского таможенного управления направили предпринимателю из Екатеринбурга уведомление об уплате недостающих таможенных платежей с учетом пеней в размере 601 тыс. 994 руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что екатеринбургский оптовик ввез из Вьетнама в Россию почти 4 млн мешков для упаковки продуктов. В декларации на товар он указал недостоверный код, чтобы уйти от уплаты таможенных платежей. После проверки выяснилось, что «указанные в декларации товары подпадают под иной код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности». Уточняется, что сетчатые полиэтиленовые мешки не включены в льготный перечень и облагаются таможенной пошлиной — 3,6% от общей стоимости товара.

Предприниматель не согласился с данным решением и подал апелляцию в суд. Однако судебная инстанция признала действия таможенников законными и обоснованными.

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