В Свердловской области введен режим ЧС в лесах регионального характера

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Соответствующий указ размещен на портале правой информации Среднего Урала.



Объявление режима ЧС связано с осложнением лесопожарной обстановки в регионе, к которому привели аномально жаркая погода и необходимость привлечь все возможные ресурсы для борьбы с лесными пожарами, говорится в Telegram-канале свердловского МЧС.



Сейчас в Свердловской области активны 25 пожаров, из которых локализованы девять. Сложнее всего ситуация сложилась в Верхней Пышме, где был риск распространения огня на садовые товарищества.



Сейчас в ликвидации последствий природных возгораний задействованы 595 человек и 129 единиц спецтехники.



Напомним, что на Среднем Урале с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов и использование открытого огня.