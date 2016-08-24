УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:22

В Свердловской области введен режим ЧС в лесах регионального характера

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Соответствующий указ размещен на портале правой информации Среднего Урала.

Объявление режима ЧС связано с осложнением лесопожарной обстановки в регионе, к которому привели аномально жаркая погода и необходимость привлечь все возможные ресурсы для борьбы с лесными пожарами, говорится в Telegram-канале свердловского МЧС.

Сейчас в Свердловской области активны 25 пожаров, из которых локализованы девять. Сложнее всего ситуация сложилась в Верхней Пышме, где был риск распространения огня на садовые товарищества.

Сейчас в ликвидации последствий природных возгораний задействованы 595 человек и 129 единиц спецтехники.

Напомним, что на Среднем Урале с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов и использование открытого огня.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 11:24 Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Сотрудники Уральской авиабазы ликвидировали крупные лесные пожары в Невьянском ...

24.08.2016 В Свердловской области горит почти 500 гектаров леса

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2016. За минувшие сутки в Свердловской области сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области ...

25.07.2012 На территории Екатеринбурга продолжает действовать особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2012. На территории Екатеринбурга в целях снижения риска пожаров на лесных территориях ...

30.05.2011 Главам муниципальных образований Свердловской области поручено самостоятельно вводить режим чрезвычайной ситуации для тушения природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2011. Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин направил главам ...

05.05.2010 В лесах 10 муниципальных образований Челябинской области введен противопожарный режим

УрБК, Челябинск, 05.05.2010. Главами муниципальных образований Красноармейского, Брединского, Верхнеуральского, ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.107.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей07.04.2023В Челябинске транспортная прокуратура возбудила уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму более 17 млн рублей
Архив новостей
Май 2023 (136)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18