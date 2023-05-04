В Свердловской области запретили запускать беспилотники

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Ограничение объясняется соображениями безопасности и будет действовать до снятия, установленного федеральными властями особого режима, сообщает департамент информационной политики региона.



Исключение будет сделано только для аппаратов, которые применяют в рамках своей работы правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти региона и органы местного самоуправления, подведомственные им организации, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ.



Уточним, что в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в Свердловской области и ряде других регионов введен уровень базовой готовности. Он включает в себя усиление охраны общественного порядка и важных объектов.