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Вчера, 09:21

В Свердловской области запретили запускать беспилотники

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Ограничение объясняется соображениями безопасности и будет действовать до снятия, установленного федеральными властями особого режима, сообщает департамент информационной политики региона.

Исключение будет сделано только для аппаратов, которые применяют в рамках своей работы правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти региона и органы местного самоуправления, подведомственные им организации, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Уточним, что в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в Свердловской области и ряде других регионов введен уровень базовой готовности. Он включает в себя усиление охраны общественного порядка и важных объектов.

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