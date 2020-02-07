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Вчера, 14:41

В Свердловской области начнут производить образовательные дроны

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. Компания «Лаборатория будущего» начнет производить в Свердловской области специальные образовательные дроны. Их кодовое название — ВЖУХ, сообщает департамент информационной политики региона.

Такие дроны будут использоваться для изучения основ управления и программирования беспилотных систем. Для этого создана методологическая программа обучения всех возрастных категорий, начиная с младших классов. Также компания запустит курсы повышения квалификации для педагогов «Практика и методика использования беспилотных летательных аппаратов в образовательной деятельности».

Ранее стало известно, что Свердловская область вошла в число пилотных регионов по созданию до 2026 года научно-производственного центра беспилотных авиасистем (БАС) с федеральным софинансированием. «Лаборатория будущего» — потенциальный резидент будущего центра БАС. Его партнерами станут ведущие вузы, колледжи в области энергетики, мехатроники, электроники и машиностроения, а также учреждения дополнительного профессионального образования и школы.
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