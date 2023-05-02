В Екатеринбурге на три дня изменится схема движения автобуса № 58 из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта

В Екатеринбурге на три дня будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге с 00.00 13 мая до 05.00 16 мая будет перекрыто движение всех видов ...