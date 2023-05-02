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В Екатеринбурге на три дня изменится схема движения автобуса № 58 из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Екатеринбурге на три дня будет изменен маршрут следования автобуса № 58. Изменения связаны
с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта с 00.00 6 мая до 05.00 9 мая, сообщается на сайте ЕМУП «Гортранс».

На протяжении трех дней автобус 58 «ГКБ № 7 — Ритейл-парк Солнечный» будет двигаться к остановке «ГКБ № 7» по улицам Большакова, Уктусская, Фурманова, 8 Марта, Большакова, далее — по маршруту. К остановке «Ритейл-парк Солнечный» — по улицам Декабристов, 8 Марта, Большакова, далее — по маршруту.

На период объезда отменяются остановочные пункты «Чапаева», «Музей Бажова» в направлении конечного пункта «Ритейл-парк Солнечный». Вводятся остановочные пункты «Облсобес» по улице Фурманова в направлении конечного пункта «ГКБ № 7», «Академия при президенте России» в направлении конечного пункта «Ритейл-парк Солнечный».

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