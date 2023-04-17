Курс доллара США с начала торгов снизился на 1,26%

УрБК, Москва, 04.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 78,20 руб., евро — 86,88 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 1,26%, европейской — вырос на 0,08%.

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