В Свердловской области за сутки потушили 15 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. За последние сутки в Свердловской области было потушено 15 лесных пожаров общей площадью 200 гектаров. Остается активным возгорание в природном парке «Оленьи ручьи», но его удалось локализовать, сообщает департамент информационной политики региона.
В борьбе с огнем задействованы специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов, МЧС, арендаторы лесных участков — это более 580 человек. Используется свыше 100 единиц техники.
Уточним, что губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ, по которому в Свердловской области с 26 апреля действует режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также из-за ветреной погоды в особом режиме работают организации жилищно-коммунального комплекса.
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