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Свердловское УФНС предупреждает о мошеннической схеме с использованием поддельных ссылок на личный кабинет

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области предупреждает о мошеннической схеме с использованием фальшивых ссылок. Налогоплательщики могут получить на свою электронную почту письмо якобы от ФНС, авторы которого требуют оплатить задолженность. К письму прикладывается поддельная ссылка на личный кабинет налогоплательщика.

При переходе по ней пользователь увидит уведомление с аббревиатурой ФНС и предложение «Оплатить задолженность» по нажатию кнопки. На деле гражданин перечислит деньги злоумышленникам.

В ведомстве уточняют, что оно не отправляет по электронной почте требования со ссылками для оплаты долгов онлайн. Вся информация о неоплаченных налогах находится в сервисах «Личные кабинеты налогоплательщика».

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