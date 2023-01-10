Свердловское УФНС предупреждает о мошеннической схеме с использованием поддельных ссылок на личный кабинет

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области предупреждает о мошеннической схеме с использованием фальшивых ссылок. Налогоплательщики могут получить на свою электронную почту письмо якобы от ФНС, авторы которого требуют оплатить задолженность. К письму прикладывается поддельная ссылка на личный кабинет налогоплательщика.
При переходе по ней пользователь увидит уведомление с аббревиатурой ФНС и предложение «Оплатить задолженность» по нажатию кнопки. На деле гражданин перечислит деньги злоумышленникам.
В ведомстве уточняют, что оно не отправляет по электронной почте требования со ссылками для оплаты долгов онлайн. Вся информация о неоплаченных налогах находится в сервисах «Личные кабинеты налогоплательщика».
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