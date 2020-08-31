Заемы в банках и МФО имеют 46 млн россиян

УрБК, Москва, 03.05.2023. Число заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО) выросло до 46 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России на основе данных бюро кредитных историй. По темпам роста числа заемщиков МФО опережают банки. У последних число клиентов увеличивается в первую очередь за счет ипотеки. При этом у ипотечных заемщиков постепенно меняется профиль: растет число граждан, которые имеют обязательства и по другим кредитам.

Материалы по теме

Число россиян с кредитами и займами выросло до 42 млн человек

Свыше 42 млн граждан РФ имеют кредиты и займы, из них 5,5 млн человек являются клиентами микрофинансовых организаций. ...

Число россиян с кредитами и займами выросло до 42 млн человек

УрБК, Москва, 31.08.2020. Свыше 42 млн граждан РФ имеют кредиты и займы, из них 5,5 млн человек являются клиентами ...

Число заемщиков МФО в России с начала 2019 года выросло на 24%

УрБК, Москва, 28.11.2019. С начала 2019 года число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в России увеличилось на ...

НБКИ: За прошедший год число заемщиков в Челябинской области выросло на 0,3%

УрБК, Челябинск, 29.08.2017. За прошедший год количество заемщиков в Челябинской области выросло на 0,3% и достигло 1 ...

ЦККИ: в России насчитывается более 50 млн уникальных заемщиков

УрБК, Москва, 01.11.2013. Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) Банка России подсчитал, что в настоящее время в ...