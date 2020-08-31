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Вчера, 16:42

Заемы в банках и МФО имеют 46 млн россиян

УрБК, Москва, 03.05.2023. Число заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО) выросло до 46 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России на основе данных бюро кредитных историй.

По темпам роста числа заемщиков МФО опережают банки. У последних число клиентов увеличивается в первую очередь за счет ипотеки. При этом у ипотечных заемщиков постепенно меняется профиль: растет число граждан, которые имеют обязательства и по другим кредитам.

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