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В Екатеринбурге 8 мая на несколько часов изменятся маршруты семи автобусов в связи с проведением торжественных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге 8 мая на несколько часов будет изменена схема движения семи маршрутов автобусов. Изменения связаны с проведением торжественных мероприятий в преддверии Дня Победы, сообщается на сайте ЕМУП «Гортранс».

Так, 8 мая с 9.45 до 11.15 будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского; по улице Бажова, от улицы Первомайской до улицы Малышева; по улице Кузнечной, от улицы Первомайской до улицы Бажова. Здесь пройдет торжественное возложение венков к памятнику Г. К. Жукову. В связи с этим изменятся маршруты следования автобусов № 24, 27, 28, 36, 50, 54. Ознакомиться с временной схемой движения можно на сайте ЕМУП «Гортранс».

В тот же день с 10.00 до 16.00 маршрут № 96 «Пл. 1 Пятилетки — Центр Культуры» будет укорочен до остановки «п. Садовый» в связи с проведением праздничного мероприятия «День Победы» в поселке Садовом.

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