В Екатеринбурге 8 мая на несколько часов изменятся маршруты семи автобусов в связи с проведением торжественных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Екатеринбурге 30 апреля с 08.30 до 15.00 будет изменена схема движения для девяти ...

В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Екатеринбурге с 25 апреля по 7 мая будет периодически закрываться движение трамваем и ...

В Екатеринбурге с 25 апреля по 7 мая будет закрываться движение электротранспорта для проведения тренировок техники ко Дню Победы

В Екатеринбурге с 25 апреля по 7 мая в связи с репетициями парада ко Дню Победы будут изменены маршруты девяти автобусов

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В связи с проведением тренировок военной техники к параду 9 мая в Екатеринбурге в ...