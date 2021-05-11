В Екатеринбурге завершается отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге с 3 мая завершается отопительный сезон и происходит поэтапное отключение подачи тепла. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
В первую очередь тепло будет отключено в жилых домах и общественных зданиях. В последнюю — в объектах здравоохранения, образования, домах ветеранов.
Документ также подразумевает старт подготовки к новому отопительному сезону. В том числе — организацию гидравлических испытаний.
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