В Екатеринбурге завершается отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге с 3 мая завершается отопительный сезон и происходит поэтапное отключение подачи тепла. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.



В первую очередь тепло будет отключено в жилых домах и общественных зданиях. В последнюю — в объектах здравоохранения, образования, домах ветеранов.



Документ также подразумевает старт подготовки к новому отопительному сезону. В том числе — организацию гидравлических испытаний.