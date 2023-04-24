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Вчера, 14:44

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 28-30 апреля ожидается температура воздуха от +8 до +17 градусов (на крайнем юго-западе — до +22). Ночью прогнозируется похолодание до -1 градуса.

Также местами на территории региона пройдет небольшой дождь.

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