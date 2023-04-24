На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 28-30 апреля ожидается температура воздуха от +8 до +17 градусов (на крайнем юго-западе — до +22). Ночью прогнозируется похолодание до -1 градуса.



Также местами на территории региона пройдет небольшой дождь.