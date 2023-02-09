В Свердловской области за квартал обнаружено девять нелегальных финансовых организаций

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. За январь-март специалисты Уральского ГУ Банка России обнаружили девять компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это черные кредиторы, которые притворяются ломбардами или микрокредитными организациями, сообщается на сайте регулятора.
Нелегальные кредиторы предлагают оформлять займы, в том числе под залог имущества и поручительство. Они выдают деньги даже лицам с отрицательной кредитной историей. Однако эти организации действуют вне правового поля и не поднадзорны Банку России.
«Их клиенты рискуют столкнуться со злоупотреблениями: начислением завышенных процентов, созданием искусственных препятствий для возврата займа с последующим изъятием залога и даже с физическим выбиванием долга», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в I квартале был обнаружен нелегальный оператор инвестиционной платформы. Это компания из Екатеринбурга, которая предлагала посреднические услуги. Она обещала клиентам помочь привлечь инвестиции или разместить деньги под гарантированный высокий процент, хотя у организации не было соответствующего разрешения.
Право на создание инвестиционных платформ есть только у компаний из реестра Банка России. Они обязаны сохранять средства инвесторов, предоставлять информацию, которая требуется для принятия инвестиционных решений, а также соблюдать другие требования закона.
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