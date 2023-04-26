УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:01

В Сосьве начался капитальный ремонт двух пострадавших от пожара многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Сосьве стартовал капитальный ремонт двух пострадавших от пожара многоквартирных домов. В зданиях заменят перекрытия, коммуникации, окна, двери, а также отремонтируют подъезды и квартиры, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В Сосьве начался капитальный ремонт двух пострадавших от пожара многоквартирных домов
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Оба дома построены в 80-е годы. В совокупности в них 32 квартиры. Они находятся на улицах Виктора Романова и Щелканова. На последней также снесут две двухэтажки, поскольку их признали аварийными. В ближайшее время в поселке будет восстановлено уличное освещение, а к началу отопительного сезона пройдет ремонт котельной, замена 2,5 км тепловых и водопроводных сетей.

«По поручению губернатора Евгения Куйвашева всем местным жителям, лишившимся домов и квартир из-за пожара, предоставляется временное жилье. Люди обеспечиваются всем необходимым: питанием, лекарствами, им оказывается медицинская, в том числе психологическая, помощь», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 11:21 В Сосьве для погорельцев построят дом на 60 квартир

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС Александр Куренков провели ...

26.04.2023 Власти Свердловской области расселят пострадавших от пожаров граждан и окажут им материальную помощь

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти региона провели ...

11.10.2022 В Свердловской области до конца года будет подключено к газу 55 многоквартирных домов в рамках губернаторской программы по газификации

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В Свердловской области продолжается реализация губернаторской программы по газификации. ...

03.12.2014 В Екатеринбурге в 2014 году по программе капремонта отремонтировано более 20 квартир

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2014. За первые 11 месяцев этого года по программе «Капитальный ремонт жилищного фонда ...

25.10.2011 Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит ХМАО-Югре фонд 93,13 млн. рублей на капитальный ремонт жилых домов

УрБК, Москва, 25.10.2011. Ханты-Мансийский автономный округ на ремонт многоквартирных домов получит из Фонда ЖКХ 93,13 ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала31.03.2023Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
Архив новостей
Апрель 2023 (657)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18