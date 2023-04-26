В Сосьве начался капитальный ремонт двух пострадавших от пожара многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Сосьве стартовал капитальный ремонт двух пострадавших от пожара многоквартирных домов. В зданиях заменят перекрытия, коммуникации, окна, двери, а также отремонтируют подъезды и квартиры, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Оба дома построены в 80-е годы. В совокупности в них 32 квартиры. Они находятся на улицах Виктора Романова и Щелканова. На последней также снесут две двухэтажки, поскольку их признали аварийными. В ближайшее время в поселке будет восстановлено уличное освещение, а к началу отопительного сезона пройдет ремонт котельной, замена 2,5 км тепловых и водопроводных сетей.«По поручению губернатора Евгения Куйвашева всем местным жителям, лишившимся домов и квартир из-за пожара, предоставляется временное жилье. Люди обеспечиваются всем необходимым: питанием, лекарствами, им оказывается медицинская, в том числе психологическая, помощь», — говорится в сообщении.