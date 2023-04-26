В Сосьве начался капитальный ремонт двух пострадавших от пожара многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Сосьве стартовал капитальный ремонт двух пострадавших от пожара многоквартирных домов. В зданиях заменят перекрытия, коммуникации, окна, двери, а также отремонтируют подъезды и квартиры, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС Александр Куренков провели ...26.04.2023 Власти Свердловской области расселят пострадавших от пожаров граждан и окажут им материальную помощь
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти региона провели ...11.10.2022 В Свердловской области до конца года будет подключено к газу 55 многоквартирных домов в рамках губернаторской программы по газификации
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В Свердловской области продолжается реализация губернаторской программы по газификации. ...03.12.2014 В Екатеринбурге в 2014 году по программе капремонта отремонтировано более 20 квартир
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2014. За первые 11 месяцев этого года по программе «Капитальный ремонт жилищного фонда ...25.10.2011 Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит ХМАО-Югре фонд 93,13 млн. рублей на капитальный ремонт жилых домов
УрБК, Москва, 25.10.2011. Ханты-Мансийский автономный округ на ремонт многоквартирных домов получит из Фонда ЖКХ 93,13 ...