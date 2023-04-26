Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, которые пострадали от пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. В качестве территорий, где произошла чрезвычайная ситуация, обозначены поселки Сосьва и Таежный, деревня Неустроева и город Карпинск.



Руководить ликвидацией последствий ЧС будет министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Начальник регионального ГУ МЧС России Виктор Теряев организует работу постоянно действующего оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области.