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Вчера, 17:43

Бывший замгендиректора Туринского целлюлозно-бумажного завода предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Бывший заместитель гендиректора по коммерции Туринского целлюлозно-бумажного завода предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, в период с июля 2019 по январь 2020 года обвиняемый вопреки интересам организации реализовал производимую на предприятии бумагу для гофрирования по цене ниже фактической себестоимости. Покупателем была другая подконтрольная мужчине компания. Подконтрольная организация позже реализовала бумагу по цене, превышающей стоимость покупки.

Бывший заместитель гендиректора своими действиями нанес предприятию ущерб на 7,8 млн руб. Уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» рассмотрит Туринский районный суд.

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