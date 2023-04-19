Число выданных в Свердловской области автокредитов за год выросло на 9%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Свердловской области в I квартале 2023 года выдали 4 тыс. 572 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 9,1% больше уровня аналогичного периода предыдущего года (1 тыс. 192 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (10,6 тыс. ед.), Московская область (9,6 тыс. ед.), Татарстан (8,8 тыс. ед.), Санкт-Петербург (8,5 тыс. ед.) и Краснодарский край (7,5 тыс. ед.).
В целом по стране в январе-марте этого года выдали 167,9 тыс. автокредитов, что на 16,8% больше показателя того же периода предыдущего года (143,7 тыс. ед.).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, начало года характеризовалось оживлением на рынке автокредитования. Он отмечает, что выдача автокредитов превысила уровень не только аналогичного периода прошлого года, но и IV квартала 2022 года.
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