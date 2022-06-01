«Эксперт РА»: Выдача микрозаймов в 2023 году вырастет на 10%

УрБК, Москва, 27.04.2023. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало обзор рынка микрозаймов, где спрогнозировало увеличение их выдачи на 10% в 2023 году. Там же отмечается, что сегмент показывает высокие темпы роста второй год подряд.
В 2021 году выдачи увеличились на 51% по сравнению с 2020 годом, где из-за пандемии COVID-19 и массового перехода в онлайн наблюдался эффект низкой базы. В 2022 году микрозаймам помогли сложности, возникшие в банковской системе. Банки ужесточили условия необеспеченного кредитования, хотя спрос на заемные средства вырос. В итоге микрофинансовый рынок получил рекордную годовую прибыль в 41 млрд руб.
В текущем же году аналитики ожидают, что новые ограничения станут «серьезным испытанием для малых и средних компаний, не успевших провести стресс-тесты и оперативно адаптировать бизнес-модель». В итоге к концу года с рынка могут уйти более 200 игроков.
Небольшие компании, действующие в сегменте заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки, уязвимы к макропруденциальным лимитам. Но и крупным рейтингуемым компаниям в марте пришлось увеличить число отказов и недополучить прибыль во время весенних праздников. Из-за этого по итогам I квартала будет наблюдаться сдержанная динамика.
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